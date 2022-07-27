شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكهرباء يبدأ في إجراء عمليات القلب المفتوح للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم البدء في إجراء عمليات القلب المفتوح داخل مستشفي الكهرباء سواء لمرضى القلب من داخل القطاع أو خارجه.

و أضاف اسماعيل فى بيان له ، أن عمليات القلب المفتوح هي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل مستشفى كهرباء بألماظة ، مؤكداً العزم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء و المعاشات و أسرهم و جموع المواطنين..

فى سياق متصل ، قال الدكتور محمد زكريا، مدير عام مستشفى الكهرباء بألماظة ، إنه تم التعاقد مع نخبة من استشاريين جراحة القلب و هم الدكتور نشأت عبد الحميد والدكتور عماد الصراوي و الدكتور أشرف عبد العزيز

استشاريين جراحه القلب من معهد القلب القومي.

وأشار زكريا إلى أنه تم وصول أحدث أجهزة لجراحة القلب بالإضافة لاستحداث عيادة جديدة لجراحة القلب ، و مواعيدها كالتالى يومى السبت الساعه 9 صباحا و الثلاثاء الساعه 10صباحا ، موكدا أن هذه الخدمة تعود بالتطوير على أداء التمريض داخل غرف العمليات و الأقسام الداخلية ،و كذلك على أداء الأطباء داخل رعاية القلب التخصصية ، إذ تسعى الشركة لتوفير كافة الخدمات الطبية داخل المستشفى.