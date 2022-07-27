شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخدمات الزراعية يتابع أعمال الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مبنى التقاوي بمركز البحوث الزراعية، الذي يضم الادارتين المركزيتين لإنتاح وفحص واعتماد التقاوي، في زيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الادارتين.

وأكد الشناوي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الاعمال، والتواصل مع العاملين بالإدارات المختلفة والوقوف على سير العمل لضمان مراعاة مصالح المزارعين وتقديم الخدمات لهم.

وأكد رئيس قطاع الخدمات على أهمية ملف التقاوي، حيث يشهد حاليا دعم غير محدود من كافة الجهات و بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان سير العمل الإداري والفني فى كافة القطاعات وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتقاوى.

والتقى الشناوي موظفي الادارتين حيث حثهم على سرعة إنجاز العمل و التواجد المستمر للاستعداد للموسم الشتوى والاستمرار في متابعة تجهيز التقاوى للموسم الشتوى على مستوى محطات الغربلة والإعداد.