شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الحى العاشر تحصل على شهادة الإدارة الفنية TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بتأهيل المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، وهى أحد الشهادات الدولية التى تعد مؤشرا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، لتقديم افضل خدمة للمواطن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق احدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

أوضح أن شبكات مياه الحى العاشر ورافع زهراء مدينة نصر ورافع الجيش ورافع 5 اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التى تخدمها الشبكة.

وأشار أن شبكات مياه الحى العاشر تخدم مناطق (الحى العاشر - زهراء مدينة نصر - الحى السويسرى - المنطقة التاسعة - مدينة الامل الهجانة سابقا) وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق و تنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

جدير بالذكر أن شبكات مياه الحى العاشر من أكبر فروع الشبكات التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ويبلغ اطوال شبكات المواسير التى تخدمها 398 كم وتخدم ما يقرب من 600 ألف نسمة مشترك ومقامة على مساحة تبلغ 46 كم مربع.