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قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة العام الهجرى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة ومستشاري أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444هجرية.

 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة وجميع أعضاء الهيئة، تقدموا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير ورخاء وازدهار على مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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