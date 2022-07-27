وزيرة البيئة ورئيسة المجلس القومى للمرأة تبحثان مبادرة المرأة المقرر إطلاقها قبل مؤتمر المناخ COP27

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القاهرة - سامية سيد - د. ياسمين فؤاد: المرأة هى كلمة السر فى التوعية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اجتماعاً موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف ال٢٧للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم ، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور السفير محمود عفيفى من وزارة الخارجية ومسئولي كلأ من وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع قد تناول مناقشة مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ ، وسيتم استعراضها ومناقشة آليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن عدد من الموضوعات كرفع الوعى البيئى والاقتصاد الأخصر، وتغيير السلوك، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية فى التصدى لقضايا التغيرات المناخية، كما ستتضمن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى .

وأشارت الوزيرة أنه وفقاً لقرارات اللجنه العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى الفعاليات التى تعقد على هامش المؤتمر بهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة والتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية فى التحضيرات الخاصة بفاعليات مؤتمر الأطراف ال ٢٧للتغيرات المناخية مؤكدة أنها على ثقة بأنها ستكون قمة مشرفة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية مؤكدة أن ذلك يساهم في نشر الوعى بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة ، مشيرة الى أهمية الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.