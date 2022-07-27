شكرا لقرائتكم خبر عن صور من احتفال نيويورك رسمياً بـ23 يوليو "يوماً مصريا" للمرة الأولى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مؤسسة السعادة للإغاثة الإنسانية Happiness Organization for human relief الحصول على تصديق من حاكم ولاية نيويورك آيريك أدمز بأن يكون الثالث والعشرين مِن يوليو يومًا مصرياً خالصاً من كل عام.



الجالية المصرية

وأستلم الدكتور ياسر نورالدين رئيس المؤسسة وباقي أعضاء مجلس الإدارة شهادة موقعة من عمدة المدينة بذلك. وقال نور الدين في بيان إن غالبية دول العالم كانت تحتفل يعيدها القومي عدا مصر لذا قرر مجلس إدارة المؤسسة البدء منذ سنتين ونصف تقريبًا بتقديم كافه الأوراق والطلبات لولاية نيويورك لإدراج هذا اليوم يوماً مصرياً من كل عام.

وأعربت نسرين فاروق حرم السفير أحمد فاروق والعضو الشرفي من جانبها والتي كان لها دوراً بارزاً عن سعادة بالغة بأنه أصبح بعد سنوات طويلة يوم وطني مصري معترفُ به للاحتفال والمشاركة في هذا الحدث الكبير بمصر وعيدها القومي.



العمدة اريك ادامز

كذلك صَرح مصطفي الشيخ العضو المؤسس والذي كان له فضل كبير أيضاً لإتمام ونجاح هذا اليوم لعلاقاته القوية مع الإدارة الأمريكية ، أنه شرفاً كبيرًا للمصريين أن يُرفع العلم المصري علي الأراضي الأمريكية وكانت لحظه فارقه عندما تم عزف النشيد الوطني في وجود عمده مدينه نيويورك والقنصل العام المصري في نيويورك السفيرة هويدا عصام ، واعضاء القنصلية محمد الحلواني نائب القنصل العام وشريف الفخراني مستشار الجالية ، وعدد كبير من ابناء الجالية المصرية ورموزها وجاليات عربيه وأجنبيه جاءت للاحتفال والمشاركة في هذا الحدث الكبير.



جالية مصر فى امريكا

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد السعدني رئيس منتدي الفكر والفن والعضو الاستشاري لمؤسسة السعادة ، عن سعادة غامره وقال إن دعم الدولة المصرية لهذا اليوم من الان وصاعداً سيكون له أبلغ الأثر في تأثير هذا اليوم بالمجتمع الامريكي ويكون همزه وصل بين المجتمعين المصري والأمريكي لنشر الثقافة والفن وتأكيد علي حضارة مصر الضاربة في عُمق التاريخ.



عمدة نيويورك مع الجالية المصريوة

وصرح المهندس محمد هيكل العضو المؤسس أيضاً بأن هذا الأمر لم يتحقق إلا بجهود المخلصين من أبناء الجالية وأن السنوات القادمة ستشهد احتفالات أكثر قوة وتأثير سنه بعد الأخرى.



مصر وامريكا