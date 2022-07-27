شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك داخل طيارة.. شاهد أفخم قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الكثيرون بقطار تالجو الجديد الذى يتم تشغيله تجريبيا بخطوط سكك حديد مصر، لأول مرة ضمن 7 قطارات مقرر تصنيعهم لصالح هيئة السكة الحديد، وتعد من افخم القطارات بالعالم، وظن البعض ان صور القطار هى صور داخل طائرة من فخامة المقاعد وكم الرفاهية فى الخدمة المقدمة.

ويعرض الخليج 365 صورا للقطار، وأهم المعلومات عن القطار الجديد.

1- القطار الذي تم تجريبه هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو، وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.

2- القطار يتكون من عدد من 15 عربة ( 5 عربات درجة اولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى ) بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

3- القطارات الجديدة "تالجو" ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

4- تمتاز قطارات تالجو الإسبانية بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، بالإضافة لكراسي مخصصة لذوي الهمم.

5- يوجد بالقطارات شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

6- شركة تالجو الإسبانية هي المصممة والمصنعة والمشغلة لقطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية، ومن أكثر الشركات المصنعة والمصدرة للقطارات في العالم وتستخدم قطاراتها في أوروبا بشكل موسع.



المأكولات داخل القطار



جانب من القطار



قطار السكة الحديد