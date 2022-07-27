شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط ضرورية قبل توقيع الكشف الطبى على معاونى النيابة الإدارية الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية عدة ضوابط يجب الالتزام بها من قبل معاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2016، وذلك أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم بمصلحة الطب الشرعى بزينهم.

وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار اليه.