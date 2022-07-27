شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 6 قوافل طبية فى المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.