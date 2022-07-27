شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تطيب رفات الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط وطموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل دير الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وصلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط صلوات العشية بكنيسة الدير، وفى ختام العشية طيّب رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

واحتفل أيضا دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية منى الأمير فى مدينة الحوامدية التابعة لإيبارشية طموه، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وصلى الأنبا صموئيل أسقف طموه صلوات العشية بكنيسة الدير، وفى ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.



جانب من تطييب الرفات