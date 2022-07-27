شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستبدل البطاقة الزرقاء لصرف المعاش بكارت ميزة قبل إيقافها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، وأن آخر فترة لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات نهاية الشهر الجاري بعدها سيتوقف العمل بها ولا يستطيع صاحبها صرف المعاش الا بعد التوجه التوجه الى احد مكاتب التأمينات لاستبدالها بكارت ميزة.

ويمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن أو من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية أو من خلال فروع البنك الزراعي المصري، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت ميزة في نفس اليوم، الذى تقدم فيه بالطلب، دون تحمل أية أعباء مالية، وكذلك يمكنه التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .

وخلال الفترة الماضية قامت الهيئة بتحويل ما يقرب من 10 ملايين بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية "الزرقاء" إلى كارت ميزة أو إلى بطاقات ATM على حسابات المستفيدين بالبنوك أو المحافظ الإلكترونية، وذلك من إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش والبالغ عددهم ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، على أن يتم تحويل باقي بطاقات المعاشات البلاستيكية لعدد يقترب من 700 ألف مستفيد إلى كارت ميزة وسط تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات لاستخراج كارت ميزة بكل سهولة، حيث إن آخر فترة لانتهاء صلاحية الكروت الزرقاء الخاص بصرف المعاشات نهاية شهر يوليو الجاري .