شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكهرباء تبدأ في إجراء عمليات القلب المفتوح للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر
و أضاف اسماعيل فى بيان له ، أن عمليات القلب المفتوح هي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل مستشفى كهرباء بألماظة ، مؤكداً العزم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء و المعاشات و أسرهم و جموع المواطنين..
فى سياق متصل ، قال الدكتور محمد زكريا، مدير عام مستشفى الكهرباء بألماظة ، إنه تم التعاقد مع نخبة من استشاريين جراحة القلب و هم الدكتور نشأت عبد الحميد والدكتور عماد الصراوي و الدكتور أشرف عبد العزيز
استشاريين جراحه القلب من معهد القلب القومي.
وأشار زكريا إلى أنه تم وصول أحدث أجهزة لجراحة القلب بالإضافة لاستحداث عيادة جديدة لجراحة القلب ، و مواعيدها كالتالى يومى السبت الساعه 9 صباحا و الثلاثاء الساعه 10صباحا ، موكدا أن هذه الخدمة تعود بالتطوير على أداء التمريض داخل غرف العمليات و الأقسام الداخلية ،و كذلك على أداء الأطباء داخل رعاية القلب التخصصية ، إذ تسعى الشركة لتوفير كافة الخدمات الطبية داخل المستشفى.