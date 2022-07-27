شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: احتمال انتشار جدرى القرود بالشرق الأوسط غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بمرض جدرى القرود فى مصر حتى الآن، وتابعت: لا يزال احتمال انتشارة فى دول الشرق الأوسط غير مرتفع .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع مستوى الترصد والاشتباه فى جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: ينتشر فيروس جدري القرود من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال والتعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.

واستكمل: عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في اجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الاعضاء التناسلية أو فتحة الشرج.

وتابع: يتركز تفشي المرض بشكل كبير حتى الآن بين الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الاشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.