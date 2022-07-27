شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتشاد يسلم رئيس المجلس العسكرى الانتقالى دعوة من الرئيس السيسى لحضور مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم سفير مصر لدى تشاد السفير أسامة الهادى، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لدولة تشاد محمد إدريس ديبى رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الدعوة للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس التشادي عن اعتزازه بالمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنيا على استضافة مصر لمؤتمر المناخ، لاسيّما وأن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تعاني فيه القارة الإفريقية من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يتبعها من ظواهر كظاهرة التصحر، وهو ما يضر بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتوازن البيئي في مختلف دول القارة.