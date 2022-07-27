شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 29 أسرة من الجيارة شققا مفروشة بمصر القديمة ضمن تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة الدكتور محمد ليله رئيس الحى، وبمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة مناطق" الجيارة - الجباسة"، خلف سور مجرى العيون جنوب القاهرة، وأسفرت أعمال الإزالة اليوم عن إزالة 4عقارات هدم كلي و4 عقارات هدم جزئي وإخلاء وتسكين 29 أسرة مستحقة بمنطقة الجباسة بالجيارة ، وتسكينهم بمشروع الخيالة.

ويأتي هذا استكمالًا لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها مثل عزبة ابو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات ليشمل مناطق أخرى تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

ووصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الأعمال خلال شهر مارس الماضي الى إخلاء 344 عقار من اجمالي 520 عقارا، وهدم كلي لعدد 162 عقارا واخلاء وتسكين 1092 أسرة بكومبوند الخيالة ، وذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها واعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا تسكين أهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الآمنة والذي بدأ في استقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز إسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب .















