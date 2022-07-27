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انطلاق المعسكر التثقيفى والترفيهى بالإسكندرية للأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق فوج الأئمة لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ويضم المعسكر (40) إمامًا من الأئمة الأكثر تميزًا في الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل. 

 

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التي أطلقتها وزارة الأوقاف للأئمة المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل ومقارئ الجمهور. 

 

 

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وزيارة مكتبة الإسكندرية. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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