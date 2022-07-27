شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 36 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس والأجهزة المعنية بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة علي المحاور والطرق والمواقف للتأكد من التزام سيارات السرفيس بتطبيق التعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 36 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة علي مدار ثلاثة أيام متتالية.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء لفرض الإنضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء او سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

ولفت إلى أن الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والجهات المعنية شملت مناطق مشعل والطوابق فيصل وشارع الأربعين بترسا و مشعل والرماية حيث تم ضبط سيارات سرفيس تقوم بتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً وتغيير خطوط السير بتجزئة الطريق وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين .

كما تم تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام أسفرت عن ضبط المركبات المخالفة من سيارات فان ووسائل نقل مخالفة بقطاع هضبة الأهرام بإجمالي 10 سيارات تعمل بدون خطوط سير وتراخيص تشغيل وتقوم بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأوضح أنه تم إتاحة وسائل تواصل متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل علي المواطنين وهي

رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg و الارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.