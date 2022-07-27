شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الإلتزام بتنفيذ خطط أعمال الإحلال والتجديد، وتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده على هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقي الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي، يرافقه كل من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى القاهرة، والدكتور حسن علام رئيس المركز القومي لبحوث البناء والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة .

كما شهدت الزيارة تفقد أعمال احلال وتجديد خطى طرد محطتى رفع الأمل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 الف م3/يوم والعبور بطاقة تصميمية 15 الف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم ، حيث استمع الى شرح تفصيلى عن المشروع ونسب التنفيذ ونطاق الخدمة بمدينة بورفؤاد والذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70 % من مدينة بورفؤاد بالكامل.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركات المنفذة للأعمال بالمحطة، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوى الهام.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لخط طرد محطتى الامل والعبور بمحافظة بورسعيد ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، والتي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.