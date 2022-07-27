شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج " تكافل وكرامة " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث لديه حرص كبير على دعم هؤلاء حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما، الا ان توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.