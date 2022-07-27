شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنفى فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت الوزارة قيامها بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي، وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف 500 جنيه الدفعة الرابعة منحة لتلك الفئة حتى نهاية العام الجاري 2022 ، بهدف استقصاء بيانات المواطنين والنصب عليهم.

كما أكدت الوزارة أن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة لم يصرح من قريب أو بعيد بهذه البيانات الكاذبة التي تنشرها الفئات ضعيفة النفوس التي تهدف من ورائها بلبلة الرأي العام .

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والشائعات الوهمية، والرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف، وعدم التسجيل على تلك المواقع، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي وصفحاتها الرسمية.

وأكدت الوزارة، أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي.