شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ونصلي دائمًا أن يحفظ الله بلادَنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعا بالتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.