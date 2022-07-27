شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة المرافق يشيد بمناخ الاستثمار خلال لقاء وزير العمل البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة على مناخ الاستثمار الأمن في مصر ،وان الدولة المصرية أصبحت الآن تتمتع بأمن وأمان، وتشهد نهضة صناعية واقتصادية كبيرة، من خلال المشروعات العملاقة في كافة المجالات، والتي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، ناهيك عن برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها البسطاء ومحدودية الدخل، وكلها مميزات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أوضح فؤاد دور النقابات العمالية في عملية التنمية، مشيدا بعمق العلاقات العمالية بين عمال مصر والبحرين كل في مجاله وتخصصه.

جاء ذلك خلال لقاء فؤاد ووفد النقابة العامة للمرافق، المرافق له مع وزير العمل البحريني جميل بن حميدان، في إطار الزيارة التي يقوم به خلال هذه الأيام، وفد نقابة المرافق للاتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين برئاسة يعقوب يوسف، حيث ضم الوفد العمالي المصري أحمد فهمي النائب الأول لرئيس النقابة العامة، ورضا إبراهيم آلدغيدي أمين الصندوق، وحمدي عرابي مدير الشئون العربية.

ونقل فؤاد تحيات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، الى وزير العمل البحريني، مشيدا في الوقت ذاته بما يشهده سوق العمل في البحرين من تطور ونمو، منوهاً بما حققته المملكة من إنجازات عمالية على المستويين العربي والدولي، والذي جاء بفضل التشريعات الوطنية المتطورة التي تصون حقوق جميع العمال، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق المشترك والتعاون العمالي في البلدين الشقيقين في إطار السعي المشترك للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية...

وخلال اللقاء استعرض وزير العمل البحريني حميدان آفاق تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين، وما يحظى به من استقلالية مكنته من الاضطلاع بدوره وتعزيز المكتسبات العمالية المتحققة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوار وتطوير آليات وأساليب التفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء ببيئة العمل إلى مستويات متطورة، ومؤكداً في هذا السياق أهمية التعاون بين الاتحادات العمالية في البلدين الشقيقين بما يعزز من العلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج.