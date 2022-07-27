شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية التكنولوجيا بحلوان يبتكرون نموذجا مصغرا لصندوق التبريد بالسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ضمن مشاريع تخرجهم نموذج مصغر لصندوق التبريد في السيارة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس للجامعة، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومتابعة الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن متابعة أعمال الطلاب الابتكارية تعطي لهم حافز قوي على الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم ، مضيفًا أن هذا المشروع لمجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، بعنوان ( تطبيقات الطاقة الكهروحراري في السيارة)، حيث تم من خلاله عمل نموذج مصغر لصندوق التبريد في السيارة، حيث يواجه العالم أزمات الطاقة والمناخ القاسي المتغير الذي يتجاوز قدرة النظم البشرية، لذلك حاول الطلاب استغلال الطاقة الكهروحراري في السيارة بديلا عن الفريون الضار بالبيئة واستخدام شرائح ال TEC التي ينتج عنها طاقة حرارية يمكن استغلالها في عمل الكثير من أنظمة السيارة، ولهذا جاء التفكير في إنشاء نموذج مصغر لمحاكاة صندوق التبريد.

وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور صبري رمضان علام، وإشراف الدكتور محمد عبده ،والدكتور خالد كمال عبد الواحد ويأتي ذلك في إطار إهتمام كليه التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المميزة التي تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.

الطلاب القائمون على المشروع وهم:

أحمد عمرو محمد

أمل حسن

زكريا إبراهيم

محمد إبراهيم صبحي

محمد إبراهيم علي

محمد مجدي شفيق

مها رجب

مي محمد