شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل العام تشكل لجنة لمتابعة لائحة شئون العاملين ومكافأت نهاية الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام محمد كامل، أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة الجدد، بأهمية العمل بروح الفريق الواحد والجماعي، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لعشرات الآلاف من العاملين في قطاع النقل العام، والحرص المستمر على التواصل مع القواعد العمالية،لنقل صوتهم ومطالبهم إلى صناع القرار، راصداً مجموعة من التحديات والمطالب العاجلة، معلناً عن مجموعة من القرارات التنظيمية مع بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 .

جاء ذلك خلال أول إجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة للنقل العام برئاسة محمد كامل، بتشكيله الجديد، والذي انعقد أمس الثلاثاء، حيث تقرر فيه تشكيل لجنة عمالية من أعضاء المجلس للمتابعة مع الجهات الرسمية في الدولة ،لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام من أجل سرعة إصدارها لما تحتويه على مواد تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتحافظ على حقوق العاملين ،كما تقرر تشكيل اللجان النوعية داخل النقابة العامة وهي لجان: "الإدارية ،والتثقيف والتدريب، والقيم والتحقيقات، والمرأة والشباب، والإعلام، والصحة، وتنمية الموارد ومتابعة تحصيل الإشتراكات، ومتابعة وتقييم الأداء".

وأكد المجتمعون على مجموعة من الملفات العاجلة التي سوف تكون على رأس الأولويات والإهتمامات ومن ابرزها تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بهيئة النقل العام،عن طريق النهوض وتطوير مستشفى النقل العام إداريا وفنيا،وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة أفضل للعمال، وكذلك تفعيل صندوق التكافل للعاملين بالنقل العام ،و التواصل مع الجهات المعنية للإلتزام والانتظام في صرف مكافأة نهاية الخدمـة للعـاملين بقطاع النقل العام،مـن صـندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين والتى تعادل مرتب شهرين عـن كـل سـنة خدمة فعلية بما يعادل "72 شهرا".