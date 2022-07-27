شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حملة إزالة مكبرة بالقاهرة لإزالة تعديات على النيل بمساحة 13 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إزالة 10 آلاف متر مكعب من التشوينات والردم وغرف وماكينات غير مرخصة

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وسوهاج والأقصر

عبد العاطى: حملات الإزالة رسالة واضحة لكل متعدى ونستهدف تحقيق حسن إدارة المنظومة المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف أعمال الازالات الجارية للتعديات على نهر النيل.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملة الإزالة الكبرى التى نفذتها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة لإزالة تعدى على أراضى طرح نهر بمساحة أكثر من 13 ألف متر مربع بحى طرة بحلوان بمحافظة القاهرة ، وتنوعت هذه المخالفات بين ردم بالقطاع المائى لنهر النيل وغرف وماكينات لسحب المياه للأغراض الصناعية بدون ترخيص ، حيث تم إزالة ما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب من التشوينات والردم ، وتم التنفيذ بإستخدام حفارات ولوادر وقلابات وصنادل محمل عليها حفارات تابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، وبتأمين قوات من قسم شرطة المعادى وشرطة المسطحات المائية ومسئولى حي طرة بمحافظة القاهرة.

وصرح عبد العاطى بأن مثل هذه الحملات لإزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين ، وتُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.

وعلى صعيد حملات الإزالات المتواصلة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات تم وأد مخالفة في المهد عبارة عن إقامة إشغالات بأحد المشاتل بالبر الغربي لجزيرة الزمالك بمحافظة القاهرة حيث تم إنذار المخالف وتم فك الشدات الخشبية وإزالة التعدى.

وفى محافظه سوهاج .. تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بمركزى المراغة و جرجا منهم 2 قرار إزالة ردم بمساحو 300 متر مربع ، و 2 قرار إزالة لمبانى مخالفة من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة 266 متر مربع ، وقد تم الإزالة على نفقة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة 8 مخالفات عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة 142 متر مربع بناحية كفر خضير وجزيرة نكلا بمركز شبراخيت.

وفى محافظة الأقصر .. تم تنفيذ 12 قرار إزالة بمركز القرنه بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية منهم 8 مخالفات تم إزالتهم بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسى وفنى الوزارة.

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لردم بناحية عزبة مجلى وساحل مغاغة وجزيرة شارونة بمركز مغاغة بحجم 5900 متر مكعب ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.