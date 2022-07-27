شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد النائب خالد عيش ،بكل اجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً ، وتوجيه الرئيس بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.