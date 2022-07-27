شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية،عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، للحكومة بتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لصالح محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، تؤكد على أن الرئيس يتابع المشهد العام، ونبض الشارع المصري ، بشكل دقيق ومعرفته التامة بما يعاني منه المواطن المصرى من ارتفاع أسعار الأسعار، موضحا أن كل تلك التوجيهات والقرارات وغيرها ،مؤشر مهم من مؤشرات الجمهورية الجديدة التي أطلقها عبدالفتاح السيسي والتي تتصف بالحياة الكريمة لكل مواطن .

وأشاد النائب خالد عيش ،بكل اجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً ، وتوجيه الرئيس بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.