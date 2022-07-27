شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد محمد جمال نصارى إلى رتبة العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد محمد جمال نصارى محمد، الضابط بمديرية أمن قنا سابقًا "استثنائيًا" إلى رتبة العميد اعتبارًا من 18 يونيو 2022.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنـة فحـص حـالات الاستـشهاد بجلـستها رقـم 929 بتـاريخ 20/6/2022، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.