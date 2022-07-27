شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط ومواعيد مراسم حلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة الادارية، أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، من دفعتي 2015- 2016, يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 بمقر وزارة العدل بلاظوغلي.

كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.





وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.

ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.