شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: مشكلات غير منطقية تواجه أطباء التكليف أبرزها تأخر استلام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل أزمة عجز أعداد الأطباء التي تتفاقم يوماً عن آخر، نتيجة عدة مشكلات تتسبب في عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي وسعيهم المتواصل للهجرة خارج مصر، وبدلاً من السعي لحل تلك المشكلات والعمل على جذب الأطباء للعمل داخل مصر، يفاجأ شباب الأطباء بمشكلات تبدو وكأنها كوميديا ساخرة إلا أنها للأسف واقع مؤلم، فقد وردت لأعضاء مجلس نقابة الأطباء عدة شكاوي من أماكن مختلفة، أفاد بعضها بتأخير تسليم العمل لأطباء التكليف الجدد بدواعي مختلفة، منها عدم وجود أوراق كافية لمسوغات التعيين في إحدى مديريات الصحة وبعضها لانتظار موافقة المحافظ والإستعلام عنهم.

وأضافت النقابة، فى بيان،: بينما وردت شكاوى من أطباء بعض الوحدات الصحية بعدم وجود أماكن لإقامتهم، إحدى تلك الشكاوى أفادت بإقامة الأطباء منذ عام كامل في أحد المساكن الخاصة تبرع الأهالي بجمع تبرعات لسداد إيجاره و توقفوا حالياً ويطالبهم صاحب السكن بالإيجار أو الطرد.

ونقابة الأطباء إذ تهيب بالجهات التنفيذية المعنية سرعة حل مثل هذه المشكلات فإنها تخصص خط ساخن على واتس ٠١١١٥١٥٢٩٩١ لتلقي شكاوى أطباء التكليف في هذا الصدد، لتتواصل مع المسؤولين لإيجاد حلول لها.