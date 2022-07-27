شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسى انحيازا لأصحاب الدخول الضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها امس و التى تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الضعيفة والذين تضرروا من تحريك أسعار بعض السلع الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد البدوى بأن تللك القرارات كشفت عن انحياز الجمهورية الجديدة لهذه الفئة من المواطنين سواء من العاملين أو أصحاب المعاشات وغيرهم.

وأضاف البدوى، فى بيان: كما أن تلك القرارات تؤكد ان الدولة المصرية لديها إصرار على توفير احتياجاتهم المالية والسلعية حتى تستكمل منظومة تكافل وكرامة لان وجهة نظر الدولة ان هذا البرنامج لا يتوقف عند تطوير اماكن السكن وبعض المنشأت الخدمية فقط وإنما رفع مستوى المعيشة لهذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا وخدميا.

وناشد البدوى أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدنى ان يكون لهم دور فى مساندة الدولة بدعم الطبقات الأقل دخلا حتى تنتهى الأزمة السوفيتية الأوكرانية وتداعياتها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الضعيفة من خلال اضافة مليون مواطن لبرنامج تكافل وكرامة وتقديم دعم مالى وسلعى للعمال وأصحاب المعاشات الأقل دخلا.