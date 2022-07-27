شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقرونة بأصدق التمنيات القلبية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.