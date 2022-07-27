شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صـدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعــات الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

أولاً الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمــى والأدبى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الإقتصاد والعلــــوم السياسية ) .

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس ( العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا ( العلمـى والأدبـى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريــج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجــة ( بكالوريـوس الطيـران والعلوم العسكرية الجويــة وشـارة الطيـران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال) ، ويمنـح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة ( بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجويـة - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

رابعاً كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة [ بكالوريوس علوم الدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة تخصص ( الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) ] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة(بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة ( الماجستير / الدكتوراه ) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 90% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ( ميلادية ) - 2 سنة إمتياز ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات ( قرار وزارى رقم 42 / 2022 ) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام ( الميكانيكية / الكهربية ) على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية، وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة استيفاء شرط السن وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات ) ، و(22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط ، و(22) سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثـر ، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.