شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات منظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات منظومة المخلفات على أرض المحافظات فيما يخص المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة والثابتة ومصانع تدوير المخلفات ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة ، وكذا المشروعات الجارية خلال العام المالى الحالي والتي تتابعها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات الشريكة وتقوم بالتنفيذ كل من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى .

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن تقرير الوحدة التنفيذية للمخلفات تضمن أنه تم خلال المرحله الأولى الإنتهاء من 17 مدفن صحى آمن وتم تسليمها للمحافظات وجاري الإنتهاء من تسليم 5 مدافن خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين بالإضافة إلى أنه جاري العمل في المدفن الصحى بسفاجا بالبحر الأحمر ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من جميع المحطات الوسيطة المتحركة بعدد 7 محطات ، بالإضافة إلى الإنتهاء من عدد 9 محطات وسيطة ثابتة وجاري الانتهاء من 2 محطتى إسنا بالأقصر والمظلات بالقاهرة وجاري أيضاً تسليم 3 مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الأولى للمنظومة تضمنت كذلك تطوير 4 خطوط لتدوير المخلفات بمصنع دفره بالغربية وجاري الانتهاء من تطوير خطين في نفس المصنع خلال الفترة القادمة .

وحول مشروعات البنية التحتية للمرحلة الثانية قال " شعراوى " أنه سيتم تسليم عدد (34 محطة متحركة) خلال شهر أكتوبر 2022 عند توريدها من دولة ألمانيا وجاري العمل على تنفيذ عدد 3 مدافن صحية آمنة بمحافظتي الجيزة وبني سويف بالإضافة إلى عدد 4 محطة وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية والإسكندرية والمنوفية وجاري تنفيذ عدد 2 مصنع لتدوير المخلفات بمحافظتي المنوفية والدقهلية بالإضافة إلى عدد 4 محطة للفرز بمحافظة جنوب سيناء .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية ، وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ و دخول تلك المشروعات الخدمة .

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التواصل مع المحافظات للإنتهاء من إعداد قرارات تخصيص الأراضى اللازمة لبعض المشروعات وتوفير قطع الأراضى .

كما شهد الاجتماع كذا استعراض آخر مستجدات الرؤية المستقبلية التي وضعتها الوزارة فيما يخص عمليات الإدارة والتشغيل لمنظومة المخلفات ، حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الإنتهاء منها فيما يخص مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة ، لافتاً إلى أنه قد تقدم للوزارة 38 شركة عاملة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات حيث تم تشكيل لجنة فنيه لدراسة طلبات الشركات المتقدمة لاختيار أفضل الشركات من حيث الملأه الفنية والمالية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار 33 شركة القطاع الخاص التي تقدمت للوزارة والتي من بينها في هيئة تحالفات مع شركات أجنبية ذات خبرة في المجال لتعظيم الاستفادة ونقل خبرات الشركات وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي سيتم طرحها على تلك الشركات في بعض المحافظات وعلى رأسها ( مطروح – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس - الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لأول أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات تمهيداً لطرح خدمات المعالجة والتخلص على الشركات التي تم اختيارها والمؤهلة للعمل في الإدارة والتشغيل لمشروعات المنظومة في إطار سعى الحكومة لافساح المجال للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات المنفذة من الدولة .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية زيادة نسبة الجمع السكنى للمخلفات في مناطق عمل الشركتين و جودة خدمات الكنس اليدوي والآلى وغسيل الشوارع والإلتزام بمهام الوقاية الشخصية للعمال وتوفير حاويات جمع للمخلفات ذات سعة مناسبة في الأماكن التجارية.

كما ناقش اللواء محمود شعراوى آخر الموقف التنفيذى لمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة و آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل .

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الدولة على تقديم خدمة متميزة ومختلفة في مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء تليق بصورة مصر أمام دول العالم خلال استضافة هذا الحدث الدولى العالمى ، لافتاً إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والإنضباط لا تقل عن المدن العالمية .