شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. بدء اختبارات القدرات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان اليو م الأربعاء في إستقبال الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات القدرات للحصول علي بكالوريوس أربع سنوات بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن البدء فى تنظيم أعمال اختبارات القدرات للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذا الإختبار خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجارى حتى يوم السبت الموافق 6/ 8 / 2022 لطلاب شهادة الثانوية العامة، وذلك للحصول علي بكالوريوس اربع سنوات علي ان يتقدم الطلاب لإمتحان القدرات من المحافظات المختلفة الآتية:

القاهرة - الجيزة - المنوفية- القليوبية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة- الإسكندرية - مطروح .

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم عند آداء الاختبارات بالكلية وهي:

１- رقم جلوس الطالب في الثانوية اوصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها .

２- عدد (1) صورة شخصية .

3 - إيصال دفع امتحان القدرات.

وخلال هذه المرحلة يتم إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية و دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام (5,3 )

سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.