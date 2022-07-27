شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد اختبارات المتخلفين عن الامتحان الأصلى للقبول بمدرسة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء اختبارات قبول للطلاب الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلى والذى عقد يومى الأحد والاثنين الماضيين ضمن اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022-2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم: بالنسبة للطلبة المتغيبين عن الاختبارات الالكترونية ومن صادفهم مشاكل أثناء الاختبارات التى تم عقدها يومى 24-25-7-2022 سيتم اختبارهم يوم الاربعاء الموافق 27-7-2022 الساعة التاسعة صباحا فى نفس مقار اللجان التى أدوا فيها الاختبار يومى 24-25-7-2022 وبنفس أرقام الجلوس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022/2023، من جميع محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة التقديم إلكترونيًا بداية من السبت الموافق 16/7/2022 من خلال الرابط Exls.emis.gov.eg ويستمر الموقع في قبول الطلبة المتقدمين حتي إغلاق الموقع يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.

ويجري امتحان الطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم اختيار (150) طالب الأعلى مجموع في الدرجات.

ويجري الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية لعدد (150) طالب الذي وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وذلك لاختيار (60) طالب.

ويتم خلال الكشف الطبي والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بالجيزة، ونقلهم ذهابًا وإيابًا إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إداري من العاملين بقطاع التعليم الفني.

وعقب إعلان النتيجة النهائية باسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة.