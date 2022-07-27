شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 7 مناطق بشبرا الخيمة لـ4 ساعات من 10 صباحًا بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 7 مناطق، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمة مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لوجود اعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة، يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( بيجام – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعاده والتعاون – عزبه عثمان).

ويبدأ انقطاع الخدمة اليوم الاربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.