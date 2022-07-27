شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ مسابقة "العقيدة الصافية" السبت المقبل بجوائز مالية تصل لـ1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، الأول من شهر المحرم لعام 1444 من الهجرة، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، إطلاق مسابقة "العقيدة الصافية"، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس العقيدة الصافية في يسر وسهولة.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه من المقرر أن يتم إلقاء الضوء على عدد من مسائل علم العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، بما يسهم في تعريف المسلم بمسائل العقيدة الصافية الصحيحة.

ومسابقة "العقيدة الصافية"، عبارة عن 30 سؤالًا في العقيدة ولها 70 جائزة على النحو التالي : جائزتان يوميا :