القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد الروسى والمكيفة بالوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية