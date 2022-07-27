شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة عين شمس، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فى حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

واللقاء يأتى فى إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب .

ويشارك فى تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.