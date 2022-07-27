شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الشخص المصاب بمتحورات كورونا الجديدة ينقل العدوى إلى 8 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الشخص المصاب بالمتحورات الجديدة لكورونا يمكن أن ينقل العدوى إلى 8 أشخاص.

وحول أبرز الأعراض للمتحور الجديد قال الأعراض عبارة عن ارتفاع فى درجة حرارة الجسم لمدة من 24 الي 48 ساعة تصل إلى فوق 37.6 درجة مئوية مع ألم فى الحلق وهذا يكفى لتشخيص الحالة أنه مشتبه فى إصابتها بالمتحور الجديد.

وتابع: لا ننتظر لظهور باقي الأعراض المتمثلة فى تكسير فى الجسم ونوم زائد وكحة مستمرة وسيلان، بل يتوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة على الفور والعزل المنزلى والمتابعة الصحية مع طبيب متخصص.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.