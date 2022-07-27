شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد وطفرة صناعية غير مسبوقة فى العديد من المجالات أبرزها الأكسجين الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان ، أن بورسعيد حققت تنمية غير مسبوقة فى مجال الصناعة والاستثمار فضلاً أنها تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ، لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول ، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط ، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط .

وأشار إلى أن الخطوات التنفيذية لإنشاء مصنع الغازات الذى يقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة 10000 م٢ تسير بخطوات ثابتة، لدعم القطاع الطبى والصناعى ، مضيفا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية.

وأوضح أن أهمية هذه الصناعة التي تشهدها جنوب بورسعيد للمرة الاولى، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

مؤكداً : أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل المصنع خلال شهر سبتمبر القادم.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ تقديم كافة الدعم لإقامة المصنع على أعلى مستوى، لفتح مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد مضيفاً أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات صارمة لتشجيع وحماية المنتج المحلي فضلاً أنها حققت إنجازآ كبيرآ فى مجال الصناعة ، خلقت الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية .