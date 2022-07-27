شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف تفاصيل طرح أول مضاد فيروسى لـ"كورونا" فى الصيدليات بـ420 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، طرح اول مضاد فيروسي لعلاج فيروس كورونا في الصيدليات بسعر 420 جنيها، موضحا أن هيئة الدواء المصرية أعطت الإذن الكامل لتوزيع عقار مولنوبيرافير من خلال الصيدليات.

وأشار "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن عقار مولنوبيرافير هو مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم، ومتوفر في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتقرر أخيرا طرحه في الصدليات على أن يصرف بوصفة طبية.

وأوضح أن العقار يعطى في أول 5 أيام من الإصابة البسيطة أو المتوسطة، ونتائجة كانت ناجحة جدًا، ويباع مجانا في المستشفيات الحكومية بعد ثبوت الإصابة بالكوفيد، منوها بأن سعر هذا العقار عالميا 400 دولار.