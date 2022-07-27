شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: برتوكول المتحدة ووزارة الثقافة يتيح محتوى كبير لكل الناس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لوزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، موضحا أنها وضعت مجهودا كبيرا ببرتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية، واكتشاف المواهب، والذي يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الاوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

أضاف حسام صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضعت مجهودات كبيرة للوصول إلى صيغة بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة، والذي يتيح محتوي ثقافي كبير، لم يكن موجود على الشاشات من قبل، ويحتاج إلى الخروج إلى قطاع أكبر من الناس في الفترة المقبلة.

وتابع حسام صالح: "المسرحيات الجميلة بيحضرها 600 أو1000شخص، ولكن عندما تعرض المسرحية على التليفزيون سوف يشاهدها ملايين، والحقيقة أن المحتوى الثقافي المحترم لدى وزارة الثقافة ثري جدا، ونحن سننقله لكافة محافظات مصر، وعندما تكون الحفلة منقولة على التليفزيون سيراها أهلنا في كل المحافظات".

وأكمل: "المشاهد المصري هو مشاهد دائما ذواق وعمره ما بيجيله محتوى مش تمام ويشجعه، والمحتوى الجيد والممتاز الموجود بوزارة الثقافة لما يتعرض على المواطن المصري هيحبه، ووزارة الثقافة لديها قصور ثقافة بكل محافظات مصر، ويمكن إجراء مسابقات برعاية الوزارة ونستطيع جمع المواهب ونخرج بها على الشاشة، ونحن مهتمون جدا بالمواهب الجديدة والشباب رواد الأعمال، وهذه الفئات وما يهمها من محتوى محترم، واليوم لدى وزارة الثقافة محتوى محترم جدا، ونحن قدمنا برامج كثيرة جدا ويمكن أن نضع كل المجهودات ونحصل على محتوى محترم للنهوض بالشباب، إضافة إلى أننا نستطيع أن نوفر محتوى ملائم ومناسب للأسر المصرية".