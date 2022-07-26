شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات بالجمهورية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان على بدء توفير الصيدليات بالجمهورية لدواء "مولنوبيرافير" لعلاج كورونا الذى تطرحه أكثر من شركة، كأول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة في تصريحات لليوم السابع أن الدواء حقق نتائج مذهلة بعد إدراجه في البرتوكول العلاجى التى أصدرته اللجنة مؤخرا، ما دفعهم إلى توفيرة بالصيدليات بالجمهورية لاستخدامه فى علاج المرضى المعزولين منزلياً المعالجين من فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور حسام حسنى أن الدواء عبارة عن 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تُستخدم في «الكورس العلاجي» للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيه للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حالياً.

وكانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أكدت أن الدواء يمكن أخذه من جانب مرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.