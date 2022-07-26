شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: مشروع صكوك الإطعام مستمر على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصرى بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهات سيادته الكريمة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية التى وجه بها الرئيس.

وتابع جمعة:"وفى إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، فإننا نؤكد أننا من منطلق توجيهات الرئيس مستمرون في ذلك على مدار العام، وأننا قد جمعنا بفضل الله (عز وجل) هذا العام أكثر من 205 مليون جنيه صكوك أضاحى وإطعام وأن مشروع صكوك الإطعام ما زال وسيظل مستمرًا على مدار العام جمعًا وتوزيعًا .