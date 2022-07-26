شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة القاهرة: لا علاقة لكلية الزراعة بالبحث المنشور بشأن اللحوم المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، بأن البحث المنشور بعدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة"، أنه لا علاقة لكلية الزراعة بهذا البحث؛ مؤكدًا أنه لم يصدر رسميًا في أي دورية علمية تابعة للكلية أو الجامعة أو في أي تقارير رسمية عن الكلية.

وأكد عميد كلية الزراعة، أن الكلية غير مسؤولة عن ما نشر في المواقع الإلكترونية؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد أطباء يعملون بالكلية كما ذكر الخبر، ومشددًا على عدم مسؤولية الكلية عن مضمون ما صدر به الخبر.

وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة.