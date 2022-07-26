شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون مواطن.. الرئيس السيسى يوجه بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد توجيهات الرئيس السيسى بتخصيص حزمة إجراءات شاملة للحماية الاجتماعية:

ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"

صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور

تكلفة المساعدات الاستثنائية مليار جنيه شهريا

المستفيدون من المساعدات:

الأسر الأكثر احتياجا

أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه

العاملون بالدولة برواتب أقل من 2700 جنيه



مساعدات استثنائية

20 مليون مواطن إجمالى مستفيدى "تكافل وكرامة"

طرح 2 مليون كرتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهريا

توزيع كراتين السلع الغذائية عبر منافذ القوات المسلحة

توجيه الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام

تتولى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة بإجمالى 11 مليار جنيه