شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار طرح البيض بالمجمعات.. والكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية مستمر، وأن الكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب من المواطنين.

ويتابع وزير التموين يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية، كما وجه بضرورة توفير كل احتياجات المواطن من بيض المائدة، حيث يتلقى يوميا تقريرا حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي، مضيفا الى ان الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الاقبال من المواطنين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أنه حال زيادة الاقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطن منه.