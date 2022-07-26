شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صندوق النقد يبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، صندوق النقد يُبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى 2022، حيث أبقى صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 3.6% إلى 3.2%.



البيت الأبيض يعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطى الاستراتيجى البيت الأبيض يعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطى الاستراتيجى

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.



تحويلات مرورية 15 يوما لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين تحويلات مرورية 15 يوما لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين لمدة 15 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال في الفترة المحددة لها. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



شيكاغو تشهد 43 إطلاق نار فى يومين.. وفوكس: الحصيلة 5 وفيات و60 إصابة شيكاغو تشهد 43 إطلاق نار فى يومين.. وفوكس: الحصيلة 5 وفيات و60 إصابة

أسفرت حوادث إطلاق النار خلال نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شيكاغو الامريكية عن مقتل 5 أشخاص بينهم مراهق يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة 60 آخرين.



82.9 مليار جنيه استثمارات جديدة بالزراعة والرى.. وتوقعات بهبوط سعر الذهب 82.9 مليار جنيه استثمارات جديدة بالزراعة والرى.. وتوقعات بهبوط سعر الذهب

تناولت النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 ، التي أعدها وقدمها الزميل عبد الحليم سالم ، العديد من الأحداث الاقتصادية على رأسها أسعار الذهب، أسعار العملات، علاوة على قرار وزارة المالية الخاص بسداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير، وكذلك إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وأخيرا اعلان وزارة التخطيط عن استثمار 82.9 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والرى 22/2023



صندوق النقد يُبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى 2022 صندوق النقد يُبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى 2022

أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 3.6% إلى 3.2%.

جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لقاتل الطفل "سيف" بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية بالإعدام على المتهم بقتل طفل في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة "توك توك"، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية ، واتخاذ الرأي الشرعي فى إعدامه ، وذلك لاتهامه باستدرج المجني عليه إلى مكان مظلم بحجة أنه مندوب مبيعات ويحتاج لتوزيع بعض المنتجات، وحال استقلاله معه، انهال عليه ضربا بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، مستغلا حداثة سن المجني عليه. الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر من التعافى

قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرص الإصابة بفيروس كوفيد 19 ويساعد علي تقليل المضاعفات الخطرة عند الإصابة.

التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، و رؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة. فيتوريا يطلب قاعدة بيانات اللاعبين المحترفين.. ويضع خطة شاملة لمتابعتهم

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري قاعدة بيانات للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ووضع خطة شاملة لمتابعتهم.

محمد بن سلمان: سنضخ استثمارات ضخمة فى مصر لاستكمال مشروع نيوم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إن المملكة تخطط للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر مضيفا بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: سننشئ استثمارات ضخمة في مصر. نتيجة الثانوية العامة 2022.. سرية بأعمال الكنترولات حتى إعلانها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستعلن فى مواعيدها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مشددة على أن أعمال الكنترولات تتم فى سرية تامة، والنتائج ستعلن فى مواعيدها بشكل كامل، ولن تخرج أى نتائج قبل اعتمادها رسمياً. 7 كاتبات ينافسن 6 كتاب.. جائزة البوكر للرواية تعلن القائمة الطويلة لعام2022

أعلنت جائزة البوكر للرواية العالمية، اليوم، عن الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة، والتى تضم 16 رواية، فى دورتها لعام 2022، والتى سوف تتنافس للوصول إلى القائمة القصيرة، والتى سيتم الإعلان عنها فى يوم 6 سبتمبر من نفس العام، بينما يتم الإعلان عن الرواية الفائزة يوم 17 أكتوبر، والتى تقدر قيمتها المالية بـ50 ألف جنيه إسترلينى. هجمات القرود تثير الفزع غرب اليابان.. أصابت 42 شخصا حتى الآن

قالت السلطات المحلية فى مدينة ياماجوتشى اليابانية، إنها تلجأ إلى استخدام مسدسات مخدرة فى التعامل مع القرود المغيرة، التي أسفرت عن إصابة 42 شخصا فى الأسابيع الأخيرة. توفيق الحكيم لـ عمر الشريف كيف تشكو الوحدة رغم شعبيتك؟ .. اعرف رد العالمى

اليوم تمر ذكرى رحيل الكاتب الكبير توفيق الحكيم، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 26 يوليو من عام 1987، بعدما أثرى المكتبة العربية بالعديد من الروايات والقصص والمقالات والسير والدراسات، وكان لتوفيق الحكيم موقف جمعه بالفنان العالمى عمر الشريف ما هو؟. رويترز: الأنهار الجليدية تختفى بمعدل قياسى فى جبال الألب وتتسبب فى نزاع حدودى

يبدو أن منطقة من أشهر وأكبر المناطق الجليدية في العالم تواجه مخاطر الذوبان، حيث أدى ذوبان نهر جليدى في جبال الألب إلى تغير الحدود بين سويسرا وإيطاليا، الأمر الذى جعل موقعًا جبليًا إيطاليًا محل نزاع، حسبما نشر موقع وكالة رويترز، وقال مصدر الخبر، إن الخط الحدودى بين البلدين يمتد على طول المنطقة التى تتدفق فيها المياه الذائبة على جانبي جبال الألب، سواء باتجاه سويسرا أو إيطاليا.