شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب إبراهيم محمود بعد توجيه الرئيس السيسي برعايته طبيا: أب لنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم محمود، شاب تعرض لحادث سير وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه وتقديم الرعاية الطبية له، إنه تعرض لحادث سير أثناء ذهابه للجامعة في 2018، ودخل العديد من المستشفيات، وأجرى عدة عمليات مختلفة خلال هذه الفترة.

ووجه إبراهيم محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أب لنا جميعا، وكان الاستقبال لي في المستشفى بعد توجيهه رائع جدا".

وأكمل: "في خلال 48 ساعة سنعلم كل شئ خاص بحالتي والمطلوب تحديدا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بعلاجي".

واستقبلت مستشفى جامعة الزقازيق الشاب إبراهيم محمود بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، لإجراء الفحوصات الطبية وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين لاتخاذ الإجراءات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.

جاء ذلك بعد لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسى بعلاج الشاب إبراهيم محمود 23 عاما، والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، والذى تعرض لحادث سير منذ عام 2018 خلال فترة دراسته بالجامعة، مما تسبب في إصابته في الوجه والفكين، حيث أدى لصعوبة له في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية، مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.